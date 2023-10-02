حمدان بن محمد: دبي حاضنة للإبداعات وملتقى المواهب

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن إمارة دبي ماضية في توفير البيئة المحفزة للمبدعين ودعمهم لإطلاق إبداعاتهم وأفكارهم الخلاقة للمساهمة في تعزيز مسيرتنا التنموية الطموحة، ترجمةً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنفيذ خطط تطوير طموحة تسهم في التنمية المجتمعية، وتضع رفاهية الإنسان على رأس الأولويات.

جاء ذلك لدى لقاء سموه عدداً من المبدعين أصحاب الأفكار الخلاقة في تطوير مناطق دبي من خلال أعمال تعزز ملامح الجمال في الإمارة، وتسهم في تحسين تجربة سكان وزوار دبي.

وقال سموه: «مستمرون في تحفيز طاقات المبدعين لتنفيذ أفكارهم المبتكرة، ودمج المفاهيم الإبداعية في التنمية الحضرية بما يعكس روح دبي، وثقافتها، ورسالتها العالمية، وبما يسهم في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، بتطوير مجتمعات نابضة بالحياة».

حداثة وأصالة

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء إلى شرح حول أفكار المبدعين التي تعكس حداثة وأصالة إمارة دبي، وتسرد قصة الإمارة في الماضي، والحاضر، ورؤيتها في المستقبل، وتسهم في تنمية المجتمع، ووجه سموه الجهات المعنية في الإمارة بدعم هؤلاء المبدعين، وتبني أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لإمارة دبي، ويحقق أحلامهم في المساهمة بتحسين تجربة زوار وسكان دبي.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لأفكار المبدعين التي تسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، مشيداً سموه بجهودهم في تطوير محتوى إبداعي يعزز جمالية دبي.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس» أمس: «التقيت عدداً من المبدعين الذين يسهمون بأفكارهم في دمج المفاهيم الإبداعية في مسيرتنا التنموية وبما يعكس روح دبي وثقافتها.. مستمرون في تحفيز طاقات المبدعين لتنفيذ أفكارهم المبتكرة للمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 بتطوير مجتمعات نابضة بالحياة... وستبقى دبي حاضنة لكل الإبداعات وملتقى للمواهب».

حضور

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.

التقى عدداً من المبدعين.. حمدان بن محمد: دبي ستبقى حاضنة لكل الإبداعات وملتقى للمواهب

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