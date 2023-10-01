«رعاية» تقدم 11681 خدمة صحية متكاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم بدبي خلال 4 أشهر

المصدر: البيان

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قدمت مبادرة "رعاية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في مايو الماضي، 11681 خدمة صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم بدبي، وذلك خلال 4 أشهر.

وتترجم مبادرة "رعاية" توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير أرقى الخدمات الصحية المتكاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والتي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، حرصاً من سموه على ترسيخ جودة الحياة في إمارة دبي.

خدمات نوعية

وخلال الفترة من 3 مايو وحتى 31 أغسطس الماضي تم تقديم 10665 خدمة لكبار المواطنين من الخدمات التي تشملها المبادرة التي تعمل على تقديم خدمات طبية نوعية من خلال شبكة من المستشفيات وخدمات العيادات المنزلية لمتابعة حالة كبار المواطنين وأصحاب الهمم الصحية ورعايتهم وفق أحدث المعايير الدولية المستخدمة في العلاج.

وقدمت المبادرة 1016 خدمة لأصحاب الهمم وفق أفضل المعايير العالمية، محققة الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي، بما يضمن لهم أفضل جودة حياة، ويمكنهم من الحصول على الرعاية الطبية في محيط عائلي.

وتستهدف المبادرة التي تأتي ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تطوير منظومة صحية متكاملة ترتقي بجودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك عبر تخصيص الخط الساخن 800588، للرد على مكالماتهم بما يضمن حصولهم على خدمات طبية شاملة ومتطورة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي متطلباتهم المختلفة بسهولة ويسر.

منظومة متكاملة

وقال سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: " تحرص مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في وضع صحة وسعادة المواطنين بجميع فئاتهم على سلّم الأولويات، وتسعى إلى تقديم خدمات صحية متكاملة لكل من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوفير كل ما يلزم لرعايتهم ومتابعة حالتهم الصحية، وتسخير كافة الجهود لخدمتهم، بما يضمن تعزيز جودة حياتهم".

وأضاف سعادته: "تعمل مبادرة رعاية على تقديم منظومة صحية متكاملة، توفر مجموعة من الخدمات النوعية عبر شبكة من المنشآت الصحية المختلفة لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وبما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً في تقديم أفضل أشكال الرعاية والعلاج".

معايير عالمية

وتوزعت الخدمات التي قدمتها مبادرة "رعاية" لكبار المواطنين وأصحاب الهمم على 4,606 خدمات جدولة مواعيد عبر الخط الساخن (800588) الذي خصصته مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية للمبادرة لحجز موعد في العيادات الخارجية، والخدمات المنزلية، وزيارة المستشفيات، وخدمات التوصيل.

وشملت الخدمات المقدمة 2,582 زيارة طبية منزلية أجراها أطباء وممرضون وخدمات الرعاية المنزلية لمتابعة حالتهم الصحية ورعايتهم وفق أحدث وأفضل المعايير العالمية المستخدمة في علاج كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وتضمنت الخدمات التي قدمتها مبادرة رعاية 3,271 خدمة توصيل أدوية ومستلزمات طبية إلى منازل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، حيث تراعي هذه الخدمة شروط التسليم الآمن للأدوية.

تهيئة المنازل

كما شملت الخدمات المقدمة 251 خدمة إصدار تقرير طبي، و342 خدمة نقل المرضى للمستشفيات والعيادات لتلقي العلاج، وذلك في إطار حرص إمارة دبي على تسخير كافة الإمكانات التي تساهم في التخفيف عن كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتوفر الحياة الكريمة لهم.

وتضمنت الخدمات الصحية الأخرى التي قدمتها مبادرة "رعاية"، 51 خدمة صحة مهنية، حيث تعمل المبادرة عبر خدمات الصحة المهنية على ضمان تهيئة منازل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، حيث تُقيّم المبادرة مرافق المنزل من خلال مهندسين متخصصين للتأكد من مطابقة مواصفاته مع احتياجات المريض.

كما ضمت الخدمات الأخرى التي قدمتها المبادرة والتي تشمل نحو 578 خدمة، منها خدمات التقديم على التمريض المنزلي، وخدمات تسهيل إدخال المرضى إلى المستشفيات، وخدمات الأسنان المنزلية، والخدمات الاجتماعية، وخدمات المسافرين، بالإضافة إلى خدمات الرد على استفسارات أهالي كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

ويستقبل الخط الساخن المُخصص لكبار المواطنين وأصحاب الهمم مكالمات الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات الموحّد، والتي تتضمن خدمات حجز المواعيد وإعادة جدولتها، فضلاً عن خدمات التوصيل.

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