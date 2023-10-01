مكتوم بن محمد: الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جمهوريّة الصين الشعبية حكومةً وشعباً بالذكرى الـ 74 لتأسيس الجمهورية.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "نهنّئ جمهوريّة الصين الشعبية حكومةً وشعباً بالذكرى الـ 74 لتأسيس الجمهورية، الصين هي أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، والإمارات هي الشريك التجاري الأول للصين عربياً في التجارة غير النفطية".

وأضاف، "شهدنا العام الماضي نمواً تجاريًّا بنسبة 27% لتصل التجارة غير النفطية إلى 284 مليار درهم بين البلدين. تجمعنا مع الصين العديد من الأهداف والتطلعات المشتركة للمستقبل، نعمل اليوم على ترسيخ هذه العلاقة وتنميتها اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، ونتمنى للشعب الصيني دوام الازدهار والنماء".

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