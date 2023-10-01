حمدان بن محمد: فخورون بعلاقتنا التاريخية والاستراتيجية مع الصين

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حكومة وشعب الصين بمناسبة الوطني الـ 74، مشيراً سموه إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الإمارات والصين.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "نبارك للحكومة والشعب الصيني بمناسبة يومهم الوطني ... الصين تقدم اليوم نموذجاً عالمياً يستند على سجل حافل بالإنجازات على مختلف المستويات، فخورون في دبي ودولة الإمارات بعلاقتنا التاريخية والاستراتيجية مع الصين ونتطلع لمزيد من التعاون البناء لتحقيق الاستقرار والرفاه والازدهار".

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