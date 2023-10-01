مشاريع «كهرباء دبي» تعزز الريادة في الطاقة المتجددة والنظيفة

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز ريادة دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وتسخير التقنيات الحديثة لتحقيق هذا الهدف من خلال العديد من المشاريع الضخمة والطموحة، ومن أبرزها: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، واستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

انبعاثات

وسيسهم المجمع عند اكتماله، في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,427 ميغاوات.

وتعد المرحلة الرابعة من المجمع، بقدرة 950 ميغاوات واستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المستقل، أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم تجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتستخدم هذه المرحلة ثلاث تقنيات مشتركة: منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاوات (3 وحدات بقدرة 200 ميغاوات لكل منها)، وأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً بقدرة 100 ميغاوات (بتقنية الملح المنصهر)، وألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات. وعند اكتمالها، ستكون المرحلة الرابعة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة.

واستخدمت الهيئة في المرحلة الخامسة من المجمع بقدرة 900 ميغاوات أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه التي تسمح بالاستفادة من أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة وكفاءة المحطة.

وحطمت الهيئة في المرحلة السادسة من المجمع الرقم القياسي الذي حققته قبل ذلك في أدنى سعر لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بناءً على نموذج المنتج المستقل للطاقة في المجمع، وحصلت الهيئة على أقل سعر بلغ 1.621 سنت دولار للكيلووات ساعة في مناقصة المرحلة السادسة من المجمع بتقنية الألواح الكهروضوئية (بقدرة 1,800 ميغاوات).

مجمع حصيان

ويعد مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليارات درهم (914 مليون دولار أمريكي). وحققت الهيئة أدنى سعر عالمي بلغ 0.36536 دولار للمتر المكعب من المياه المحلاة.

محطة كهرومائية

وتعمل الهيئة على مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا والتي ستصل القدرة الإنتاجية للمشروع إلى 250 ميغاوات بسعة تخزينية 1,500 ميغاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من العام 2024.

الهيدروجين الأخضر

ونفذت الهيئة مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية، إضافة للاستخدامات الأخرى في قطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة. وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل.

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