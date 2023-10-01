خدمات متنوعة يقدمها مركز شرطة المرقبات الذكي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خدمات رائدة بمعايير عالمية تقدمها مراكز الشرطة الذكية، حيث تلبي احتياجات المتعاملين بباقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، ويختلف مكان تقديم بعضها باختلاف المركز، سواء كان SPS، أم «درايف ثرو» أم «ووك إن»، على مدار الساعة.

وتتوفر الخدمات بسبع لغات هي: العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي.

وفي زيارة لمركز شرطة المرقبات الذكي، اطلع الممثل الهندي راجبال ياداف على الخدمات الذكية والمتنوعة التي يقدمها المركز إلى أفراد الجمهور دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، ومساهمة هذه الخدمات في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، وتعزيز التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص.

واستمع إلى شرح حول الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يقدمها مركز شرطة المرقبات الذكي إلى أفراد المجتمع، وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية دون أي تدخل بشري، بالإضافة إلى الخدمات الذكية المقدمة إلى أصحاب الهمم لتسهيل معاملاتهم، وآلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وذلك عبر التواصل المرئي المباشر مع ضباط تحقيق يتحدثون لغات عدة، من خلال نقاط الخدمة المتوفرة في مركز المرقبات، كما استمع لشرح حول الخدمات المتنوعة التي توفرها الشاشات الذكية للمتعاملين، وهي أحد أوجه أفضل الممارسات الناجحة التي ابتكرتها شرطة دبي، والتي استطاعت أن تلبي احتياجات المتعاملين من الخدمات الشرطية، وفق أفضل المعايير العالمية في مجال تقديم الخدمة.

كما تعرف من فاطمة بوحجير عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، على الجهود والمبادرات المتعددة التي ينفذها المجلس، بما يتماشى مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، وسياسة أصحاب الهمم بشرطة دبي، متمنياً للمجلس النجاح والتوفيق، معرباً عن سعادته بالخدمات الراقية والذكية المقدمة لجمهور المتعاملين على اختلاف شرائحهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز