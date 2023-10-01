شرطة أبوظبي تحتفي بـ«اليوم الدولي للترجمة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم الدولي للترجمة، الذي يصادف 30 سبتمبر من كل عام؛ تقديراً لمهنة المترجم ودور الترجمة في نشر الثقافات والمعرفة بين الشعوب والدول.

وكرم اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، المترجمين المتميزين بمختلف قطاعات شرطة أبوظبي، مثمناً جهودهم في تحقيق تطلعات الأكاديمية نحو تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين من مختلف الجهات.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالترجمة والمترجمين، وتطوير منظومة الترجمة، وتزويد المترجمين بمقومات النجاح، وإنجاز الترجمة الأمنية والشرطية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشاد بمبادرة الاتحاد الدولي للمترجمين، الذي تأسس عام 1953، بإطلاق فكرة الاحتفاء بـ«اليوم الدولي للترجمة» منذ عام 1991، كمناسبة لإظهار التعاون بين المترجمين في أنحاء العالم، موضحاً أن مركز الترجمة بالأكاديمية وضع من ضمن أولوياته التركيز على تطوير المهارات لكل المترجمين، وعمل على تطوير فرق العمل لضمان تقديم الخدمات بأعلى جودة واستخدام المعلوماتية والنظم الإلكترونية بما يحسن فاعلية الترجمة وفقاً للمعايير العالمية، لافتاً إلى أنه قد حصل على شهادة الجودة في خدمات الترجمة الآيزو 17100:2015 ISO في خدمات الترجمة التحريرية.

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