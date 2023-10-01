«ليوا».. منصة لترويج المنتجات المحلية

المصدر: الظفرة- وام

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يوفر مهرجان ومزاد ليوا للتمور، بدورته الثانية، منصة للترويج للمنتجات الإماراتية، ويقدم العديد من المنتجات المحلية، من أبرزها زيت الزيتون والزيتون، فضلاً عن منتجات التمور المختلفة. وتعرض مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية، باقة من المنتجات التي تجمع بين الماضي والحاضر، وتعبر عن روح الثقافة والأصالة الإماراتية، حيث تقدم منتجات فاخرة مصنوعة من سعف النخيل والتلي والسدو والفخار، وغيرها من الصناعات التقليدية، مثل التحف الفنية والحقائب والمحافظ الصغيرة والسلال والأطباق، بالإضافة إلى صناعة الأثاث.

وقال محمد الظاهري، من شركة إيليت اجرو الإماراتية، إن مهرجان ومزاد ليوا للتمور، يعتبر منصة زراعية تجمع الجهات الحكومية والخاصة والمنتجين والمزارعين وأصحاب الخبرة تحت سقف واحد، وبات علامة مميزة للراغبين بالحصول على المنتجات الزراعية المحلية من تمور وزيت زيتون وعسل، وغيره من المنتجات ذات الجودة العالية.

تراث

وأوضح أن جناح الشركة في المهرجان، يعرض زيت الزيتون البكر الممتاز، والزيتون المخلل للمنتجين من مزارع الزيتون الإماراتية، وتم عصرهم في معاصر زيتون محلية، كما يتم عرض أنواع مميزة من عسل السمر والسدر والشمع، بالإضافة إلى التمور ومنتجاتها، والتي تقدم بعبوات فاخرة بطابع تراثي، وغيرها من المنتجات الزراعية المحلية.

من جانبه، أكد محمد سهيل المزروعي الرئيس التنفيذي لمصنع تمور ليوا، أن ليوا تحتضن مهرجانين يحتفيان بالنخيل والمنتجات الزراعية، وهما «ليوا للتمور» و«ليوا للرطب»، ويدفعان المشاركين لتقديم منتجات منافسة، فمن خلال مشاركة المصنع السنوية، والاطلاع على آخر الابتكارات الزراعية والصناعات الغذائية، فإن العاملين في المصنع، يكسبون خبرات إضافية، ليقدموا في كل دورة منتجات محلية الصنع، مرتبطة بالرطب والتمور.

وأشار محمد علي محمد الرصاص المنصوري، من مصنع نوادر التمور، إلى أنه يعرض في مهرجان ومزاد ليوا للتمور، عدداً من المنتجات المميزة، في مقدمها قهوة نواة التمر، أنواع متعددة من بسكوت التمر، عقب التمر، البسر المجفف، وغيرها من الفواكه المجففة.

ويوفر مشتل جامعة النخيل أكثر من 120 صنفاً من فسائل نخيل التمر، ومنها (الشيشي، العجوة، نغال صراري، جش رملي، جبري هلالي مكران، حويز، سلطانة الإمارات، أبو وديع، مردسنج، إسحاق)، والتي يتم إنتاجها داخل الدولة، حيث يشهد جناح «جامعة النخيل» إقبالاً من المزارعين للحصول على الفسائل. كما تعرض مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، من خلال جناحها بالمهرجان، إبداعات ومنتجات حرفية وتراثية، وتشكيلات مختلفة، يتم عرضها للجمهور بأسعار مخفضة، وبجودة عالية، وتضم مشغولات يدوية، ولوحات فنية، وأثاثاً منزلياً، وأثاث حدائق، ومنتجات بطابع تراثي، وأدوات منزلية والمزيد.

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