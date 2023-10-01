«جناح الإمارات» يشارك إرث الدولة الزراعي بـ«إكسبو البستنة» في الدوحة

المصدر: دبي - وام

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أعلن جناح دولة الإمارات عن مشاركته تحت شعار «إرث وأثر» في معرض إكسبو الدولي للبستنة 2023 الذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 2 أكتوبر الجاري إلى 28 مارس المقبل، حيث يجمع معرض إكسبو الدولي للبستنة ما يقرب من 80 مشاركاً دولياً يعرضون أحدث ابتكاراتهم وحلولهم التي تركز على شعار المعرض «صحراء خضراء، بيئة أفضل».

ويروي جناح الإمارات في المعرض الذي تشرف عليه وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان ومكتب المشاريع الوطنية قصصاً ملهمة للحالمين والرواد في دولة الإمارات والارتباط الوثيق والدائم بين مجتمع الدولة والطبيعة، كما يسرد تاريخها الطويل من المساهمات النوعية والمبتكرة التي تركز على الجهود لتعزيز إرث زراعي مزدهر، بدءاً من الماضي، مروراً بالحاضر، وتطلعاً إلى المستقبل.

وتم تعيين إبراهيم العلوي مفوضاً عاماً لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2023 الدوحة، والذي يستلهم تصميمه من شجرة الغاف الشامخة، وتحيط جدران الجناح التربة المدكوكة وسقف مصنوع من سعف النخيل، بالإضافة إلى حديقة تتضمن عدداً من النباتات المحلية المتنوعة والقادرة على التكيف في بيئة الدولة، حيث تم تصميم المبنى ومناظره الطبيعية من قبل مجموعة باركي إنجلز (BIG) العالمية.

تراث

كما يوفر جناح الإمارات عدداً من المحطات الحسية المتعددة والغنية بالمعلومات، والتي تم تصميمها لمنح الزوار الفرصة لفهم التراث الزراعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتعرف على الحالمين في الإمارات من جميع أنحاء العالم الذين ساهموا ولا يزالون في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع في الدولة، خصوصاً أن الزوار سيتمكنون من التعرف عن قرب على كيفية تعايش أهل الإمارات مع أرضهم، وكيف ساهموا بدعم من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تطوير قطاع زراعي مزدهر ومتنوع للأجيال المقبلة.

وتتضمن تجربة الضيوف المتعددة الحواس ست محطات تثقيفية تروي قصصاً متنوعة، وتستعرض مبادرات مختلفة، وتسلط الضوء على أسلوب عيش شعب دولة الإمارات، منذ الأسلاف وحتى يومنا هذا، وهو أسلوب يتميز بالانسجام مع البيئة والابتكار بتناغم معها، حيث يتعرف الضيوف في بداية رحلتهم في الجناح على الحالمين الأوائل في الإمارات، ثم ينتقلون لخوض تجربة حسية لاستكشاف جهود الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المحافظة على إرث أسلافنا، والتي ركزت على التعاون والابتكار والتمكين الاجتماعي، وأسست لنهج الدولة الاستشرافي للزراعة اليوم. كما يحتفل الجناح بالجهود المختلفة، للذين يقفون وراء المشهد الزراعي في الإمارات.

كما تتاح الفرصة للضيوف، مع نهاية التجربة للتفاعل مع عمل تركيبي يشجع على التأمل الذاتي في الإرث البيئي على المستوى الشخصي، والذي صممه مكتب «أتولييه بروكنر» في مدينة شتوتغارت، والتي تعنى بتصميم تجارب متعددة التخصصات، والتي من بين أعمالها البارزة الأخرى مساهماتها في متحف المستقبل.

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