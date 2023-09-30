المركز الوطني للأرصاد: الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

والرياح: شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س، والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً غرباً ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:20، والمد الثاني عند الساعة 02:39، والجزر الأول عند الساعة 07:55، والجزر الثاني عند الساعة 20:24.

وبحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:25، والمد الثاني عند الساعة 23:41، والجزر الأول عند 16:59، والجزر الثاني عند الساعة 05:17 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 27 75 40

دبي 35 29 70 35

الشارقة 36 28 85 50

عجمان 35 29 80 55

أم القيوين 34 29 80 65

رأس الخيمة 35 27 80 45

الفجيرة 35 27 70 35

العـين 38 25 85 25

ليوا 38 26 75 25

الرويس 37 30 70 35

السلع 40 25 65 15

دلـمـا 37 32 65 40

طنب الكبرى / الصغرى 32 31 75 65

أبو موسى 32 31 80 65.

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