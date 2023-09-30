قنصل كازاخستان يثمّن العلاقات والتعاون مع الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد راوان جومابيك القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية تطور العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياحية بين بلده والإمارات، وأنها تمتلك أهمية استراتيجية بالغة.

ولفت إلى أن البلدين تجمعهما علاقات وثيقة تقوم على التعاون المتبادل والتفاهم الثقافي، وتشكل مثالاً جديراً بالدراسة على كيفية تعزيز العلاقات الدولية بشكل فعال وبناء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في نادي الروتاري الدولي بدبي، سلط فيها الضوء على العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتي تتسم بالتعاون المتبادل والتفاهم الثقافي، بعدما تمت دعوته ضيف شرف لاجتماع فرع دبي للجمعية الدولية لأندية الروتاري.

وقدم جومابيك لأعضاء النادي لمحة شاملة عن التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرئيسة في بلده، وأكد أهمية هذه التغييرات للأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات التي تسعى إليها حكومة بلاده وترحيبها بالاستثمارات كافة.

وتناول القنصل العام في عرضه مجالات التعاون مع الإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية.

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