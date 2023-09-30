8 تأثيرات بيئية لموجات الحرارة على مياه الخليج

المصدر: أبوظبي ـ منى خليفة

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أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن الارتفاع في درجات الحرارة المرتبط بالتغير المناخي يترافق مع عدد من المخاطر المناخية، التي تؤثر على المياه وعلى غيرها من الموارد الطبيعية والبنية التحتية.

وقامت الهيئة بدراسة هذه التأثيرات في المنطقة وعلى الإمارة ضمن «استراتيجية التغير المناخي في إمارة أبوظبي 2023 - 2027»، وأشارت أن هذه التأثيرات نتج عنها 8 آثار بيئية تمثلت بداية، في ارتفاع درجات الحرارة الذي أدى إلى ارتفاع في مستوى البحر، ووفق تقرير حالة البيئة في إمارة أبوظبي، من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة في الدولة بنحو 2 ـ 3 درجات مئوية في الفترة الممتدة من عام 2060 حتى العام 2079، كما ترتبط زيادة حرارة مياه الخليج العربي بشكل رئيسي بالتغير المناخي، حيث ارتفعت درجة الحرارة بمعدل 0.2 درجة مئوية كل 10 سنوات خلال الـ 50 سنة الماضية، ويتوقع أن يستمر الارتفاع في العقود القادمة.

والتأثير الثاني مرتبط بارتفاع مستوى سطح البحر، فمن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر في الخليج العربي بمقدار 0.5 - 0.65 متر بحلول عام 2100، وسيؤثر هذا الارتفاع سلباً على السكان في أبوظبي، حيث يعيش حوالي 85% من السكان وتقع 90% من البنية التحتية في الإمارة بالقرب من المناطق الساحلية مما قد يترتب عليه الحاجة إلى إعادة توزيع المناطق السكانية.

وفيما يتعلق بالتأثير الثالث، فيتمثل في ارتفاع حموضة المياه البحرية، حيث يؤثر تغير المناخ على جودة المياه البحرية. وأشارت الدراسة إلى أن التأثير الرابع يتمحور حول تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الصحة العامة.

وركز التأثير الخامس على تغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي للدولة والإمارة بسبب الاعتماد على واردات الغذاء ومحدودية إمدادات الأراضي الخصبة والمياه العذبة، بينما تعتبر درجة الدولة في توافر الغذاء وجودته وسلامته جيدة جداً، حيث احتلت الإمارات المرتبة 23 من أصل 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022.

وسادساً، تناولت الدراسة أيضاً آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي في الإمارة، ففي عام 2017، أدى ابيضاض المرجان العالمي إلى القضاء على حوالي 75% من الشعاب المرجانية القريبة من الشاطئ في الخليج، وتأثرت الأنواع أيضاً بفيضان ناتج عن عاصفة في جزيرة بوطينة المنخفضة.

وسابعاً، أوضحت الدراسة أن التغير في مستويات هطول الأمطار يعتبر أحد الآثار السلبية على البيئة، وثامناً الزيادة في الرطوبة حيث أشارت الهيئة إلى أن تغير المناخ تسبب في زيادة ارتفاع معدلات الرطوبة.

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