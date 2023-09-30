7 حدائق للنساء والأطفال لإسعاد سكان وزوار العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تشهد حدائق مدينة العين تطويراً شاملاً من حيث المماشي، والمساحات الخضراء والمرافق الأخرى وإدخال عناصر جذب جديدة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الرائدة التي تقدمها بلدية المدينة للسكان والزوار، بما يتناسب مع التخطيط المتطور والبنى الحديثة والخدمات الشاملة، وبما يحقق أفضل معايير الجودة والمواصفات المطلوبة، ورفع مستويات الرضا والسعادة، عن الخدمات المقدمة.

وحرصت بلدية المدينة على تخصيص حدائق للنساء والأطفال في جميع مشاريع الحدائق، حيث توجد فيها سبعٌ هي البصرة، المريجب، المضيف، المقام، زاخر، فلج هزاع والوقن، تحتضن مجموعة مختلفة ومتنوعة من المرافق الجاذبة مثل المسارح، ومناطق الألعاب، ومناطق اللياقة البدنية، والنوافير، ومناطق مخصصة لأصحاب الهمم بهدف دعمهم وتأكيداً على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولهم دور كبير في عملية التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع.

كما تضم تلك الحدائق مماشي بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة، وبذلك أصبحت تلك الحدائق متكاملة الخدمات، وتمكن المستهدفين من قضاء أطول وقت ممكن، كما أن الدخول إليها مجاني مع الالتزام بالتوجيهات والإرشادات للحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.

تنمية مستدامة

وتحرص بلدية المدينة على تعزيز نظامٍ ذي كفاءة عالمية، من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معايير جودة الحياة، والعمل على تقديم خدمات متميزة ونوعية، والحرص في الوقت ذاته على توفير بنية تحتية متكاملة ومرافق خدمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والعمل على إشراك المجتمع في اتخاذ القرار مع المحافظة على أصالة المدينة الخضراء.

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