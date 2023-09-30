قائد عام شرطة عجمان يشيد بجهود الموارد البشرية والشؤون المالية

المصدر: عجمان - البيان

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أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بجهود إدارة الموارد البشرية وتميزها في تحقيقها أعلى نسبة رضا لأربعة محاور رئيسة ضمن استطلاع جودة الحياة في بيئة العمل على مستوى قطاعات وزارة الداخلية للعام الثالث على التوالي، كما أثنى على جهود إدارة الشؤون المالية في التحول الذكي في إنجاز المعاملات.

جاء ذلك خلال تفقده إدارتي الموارد البشرية والشؤون المالية، يرافقه العميد خالد محمد النعيمي، نائب القائد العام، والعميد محمد شيبان سويدان، مدير إدارة الموارد البشرية، والعقيد خلفان السويدي، مدير إدارة الشؤون المالية، وعدد من الضباط وصف الضباط والموظفين، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

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