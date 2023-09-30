مؤتمر المسالك البولية يبحث تطوير المهارات الإكلينيكية والتدريب على التقنيات

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور عبدالقادر الزرعوني رئيس جمعية الإمارات للمسالك البولية رئيس مؤتمر الإمارات للمسالك البولية الـ 12 والمؤتمر الآسيوي العشرين الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والخليج مساعي استقطاب مزيد من الأطباء في التخصص نظراً لندرة العنصر النسائي على وجه التحديد، مشيراً إلى رؤية شمولية تركز على الجيل الحالي من الأطباء لتدريبهم على الأسس العلمية الصحيحة، في وقت لفت فيه إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الأطباء المتخصصين حالياً.

وقال لـ«البيان» على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر أول من أمس بحضور 2500 طبيب من 75 دولة في فندق كونراد دبي، إن النقاشات وورش العمل تركز على محور تطوير المهارات الإكلينيكية والتدريب على أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة في كل التخصصات الدقيقة في أمراض الكلى وجراحات المسالك البولية ومحاضرات عن استخدام الروبوتات والإخصاب والذكاء الاصطناعي وأمراض الأطفال.

وتطرق الزرعوني إلى سرطان البروستاتا الذي يصيب بشكل أساسي من هم فوق الـ 50 من العمر أو من لديهم تاريخ مرضي بالعائلة، معتبراً الكشف المبكر الوسيلة الأهم لضمان تلقي العلاج والشفاء بشكل كامل لا سيما أن العلاجات متوفرة في الدولة.

أهداف ومخرجات

وتطرق إلى أهداف المؤتمر ومخرجاته المتوقعة قائلاً «تكثيف العمل على جراحات اليوم الواحد وتأكيد أهمية شق الوقاية في الأمراض الخاصة بالمسالك البولية ضروري للغاية، علاوة على مواكبة التطورات العلمية في المجال من خلال تبادل الخبرات بين الأطباء والمتخصصين الذين يفدون من مختلف دول العالم».

وذكر أن المؤتمر يصاحبه معرض علمي متخصص تشارك فيها أكثر من 65 شركة عالمية تعرض أحدث ما توصل إليه العلم في مجال المسالك البولية، وقال إنهم بصدد استضافة مؤتمر صحة الرجل في منتصف ديسمبر المقبل، وهو من المؤتمرات المهمة أيضاً على خريطة الفعاليات الصحية في الدولة.

وأشار الدكتور ياسر السعيدي نائب رئيس الجمعية إلى تركيز المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم على تطوير المهارات الإكلينيكية والتدريب على أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة في كل التخصصات الدقيقة في أمراض الكلى وجراحات المسالك البولية

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