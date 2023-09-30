«تحقيق أمنية» تسعد قلوب 18 طفلاً وطفلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت مؤسسة «تحقيق أمنية» باليوم العالمي لأمراض القلب بإضاءة شمعة الأمل في قلوب 18 طفلاً وطفلة من أطفالها المصابين بمختلف أنواع أمراض القلب المزمنة، وبحضور الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والشيخة نور بنت فاهم بن سلطان القاسمي، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية».

وثمّن الدكتور مغير خميس الخييلي، الجهود الإنسانية التي تقدمها مؤسسة «تحقيق أمنية»، ودورها في تحقيق مختلف الأمنيات للأطفال من أجل إدخال البهجة والسرور في قلوبهم، إلى جانب دور الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الشريكة التي تسهم في دعم الأهداف السامية في مجتمع إمارة أبوظبي. وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر والتقدير والعرفان إلى مغير الخييلي، لحضوره هذه الفعالية التي تُبرز حبّ الخير والعطاء في قلوب أهل الإمارات وأفراد مُجتمعها.

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