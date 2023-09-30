سارة الخوري.. مساهمة رائدة في قضايا البيئة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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فازت الباحثة الإماراتية سارة إسحاق الخوري، طالبة الدكتوراه، بجائزة عالمية مقدمة من البرنامج الإقليمي «برنامج الشرق الأوسط الإقليمي للباحثات الصاعدات لوريال-اليونيسكو من أجل المرأة في العلم»، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو عن مشروعها البحثي الذي يهدف إلى إنتاج وقود حيوي من زيت النخيل صديقاً للبيئة، يسهم في الحد من انبعاثات الكربون، ومعالجة تغير المناخ، لتحقيق فوائد عدة على الصعيد العالمي.

تأثيرات سلبية

وقالت الباحثة سارة الخوري، إن بحثها سيقدم خيارات آمنة ونظيفة للوقود في قطاع النقل لدى دولة الإمارات، ويمكن أن يخفف من التأثيرات السلبية على المناخ، وهذا يتماشى مع عام الاستدامة وأهداف مؤتمر«كوب28»، وذلك من خلال تطوير تكنولوجيا لإنتاج وقود متجدد خالٍ من الكربون.

ولفتت إلى أن تقلب أسعار النفط عالمياً، دفعتها للبحث عن حلول الطاقة المستدامة، نظراً للطلب المتزايد على الطاقة، فإن الانتقال إلى أنظمة الطاقة المستدامة، يعد أمراً ضرورياً، كما أن لدى بحثها القدرة على التأثير بشكل إيجابي على النساء في المناطق المنتجة لزيت النخيل في البلاد، من خلال تعزيز الاستدامة، وتحسين سبل العيش، موضحة أن بحثها يشمل تحسين التفاعل، وتقييم الإنتاجية والتأثير البيئي، واستكشاف طرق التعاون للتطبيق في الواقع.

تدريبات خارجية

وأوضحت سارة الخوري أنها تلقت تدريبات في الخارج أثناء دراستها للدكتوراه، شملت تلك التدريبات أحدث تقنيات السنكروترون، والتحليل الطيفي للأشعة السينية، والتحفيز في مفاعل الضغط العالي، وتطمح سارة الخوري بجعل المستقبل أكثر خضرة، وتسعى إلى المساعدة في تخفيف آثار تغير المناخ، وتعزيز الانسجام ما بين الإنسانية والبيئة، وتتضمن أهدافها المستقبلية إجراء أبحاث ذات تأثير قوي، والتعاون مع باحثين آخرين لتحقيق الريادة في مجال العلوم البيئية.

تبادل الأفكار

وتسعى الخوري إلى فرصة تقديم بحثها في مؤتمر الأطراف «كوب28»، الذي ستستضيفه الدولة، كونه يمثل منصة عالمية حيوية لمناقشة وتبادل الأفكار والحلول لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة، وتأتي هذه الفرصة في وقت حيوي، حيث تسعى الدولة جاهدة لتعزيز دورها كرائدة في مجال البيئة والطاقة المستدامة، وبالاعتماد على مجموعة متميزة من الباحثين والكوادر الشابة.

دعم وتكريم

وتقدم الجائزة من البرنامج الإقليمي «برنامج الشرق الأوسط الإقليمي للباحثات الصاعدات لوريال-اليونيسكو من أجل المرأة في العلم»، وكرمت خلال الدورات الأخيرة أكثر من 4100 باحثة بارزة، و127 فائزة بجائزة عالمية في أكثر من 110 دول، منذ انطلاق البرنامج في عام 1998 حتى العام الجاري. وضمت الجائزة قائمة الفائزات العديد من الباحثات اللاتي حصلن على تقدير عالمي، حيث فازت 5 منهن بجوائز المواهب العالمية الصاعدة، بينما حصلت 4 أخريات على جائزة «لوريال-اليونيسكو من أجل المرأة في العلم» العالمية، من ضمنهن سارة إسحاق الخوري، طالبة الدكتوراه في الهندسة من جامعة خليفة، عن بحثها لإنتاج الوقود الحيوي من زيت النخيل.

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