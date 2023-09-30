«الكونغرس العالمي للإعلام» يستقطب قادة وباحثين بارزين

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات «وام» عن أجندة مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، من 14 وحتى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتشتمل أجندة المؤتمر على نحو 127 جلسة حوارية و27 ورشة عمل جانبية، إلى جانب 6 مختبرات لمستقبل قطاع الإعلام، ومجموعة أخرى من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي ستتناول قضايا وموضوعات مرتبطة بمستقبل القطاع على المستوى العالمي.

وتنظم مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، الكونغرس العالمي للإعلام وتحت شعار «صوغ مستقبل قطاع الإعلام» في مركز أدنيك، ويتضمن الكونغرس معرضاً ومؤتمراً يشتمل على أكثر من 30 جلسة حوارية، يناقش فيها القادة والباحثون والإعلاميون البارزون من مختلف دول العالم موضوعات وقضايا محورية.

ويسلط المؤتمر الذي يستمر على مدى 3 أيام وبمشاركة العديد من الخبراء رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم، الضوء على 6 موضوعات رئيسة تتمحور في الاستدامة والابتكار وأحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي، ومستجدات الإعلام الرياضي، ودور الشباب والتعليم في القطاع ومستقبل الإعلام بوجه عام.

كما ستركز جلسات مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في دورته الثانية على الذكاء الاصطناعي، والإعلام والتنمية، والواقع المعزز والافتراضي في نقل وتغطية الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات «وام» رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام: تجمع الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام مجموعة من القادة والإعلاميين البارزين من دول العالم للتعمق في مناقشة وبحث مجموعة من القضايا والأفكار الجديدة التي يتناولها المؤتمر هذا العام، والتي تركز على توجهات القطاع في المستقبل.

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