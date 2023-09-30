توقعات المركز الوطني للأرصاد للطقس في الإمارات من السبت 30 سبتمبر إلى الأربعاء 4 أكتوبر 2023

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم السبت رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية ويكون صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً وتظهر بعض السحب بعد الظهر شرقاً قد تكون ركامية. والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية – صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً خاصة شرقاً - انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غائم جزئي خاصة على المناطق الشمالية والساحلية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب غرباً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على المناطق الداخلية والساحلية الغربية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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