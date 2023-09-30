تضمَّنت بحث فرص التعاون في مختلف المجالات..خالد بن محمد بن زايد يغادر تيرانا بعد زيارة عمل لجمهورية ألبانيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم “الجمعة” تيرانا بعد زيارة عمل لجمهورية ألبانيا الصديقة.

كان في وداع سموّه لدى مغادرته مطار «الأم تيريزا» تيرانا الدولي، معالي بليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى مغادرته العاصمة تيرانا، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي تعكس العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا الصديقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز