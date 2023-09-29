تحذير من أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية .. تنبيه مهم لمواطني الإمارات المتواجدين في نيويورك

المصدر: البيان

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أصدرت قنصلية الإمارات في نيويورك تنبيهاً مهماً بشأن أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية.

وقالت القنصلية في حسابها عبر منصة "إكس" : " تنبيه لمواطني دولة الإمارات المتواجدين في ولاية نيويورك، يرجى العلم بأن ولاية نيويورك أصدرت تحذيرا من أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية اليوم".

وأضافت " يرجى متابعة آخر المستجدات بشأن حالة الطقس عبر نشرات الاخبار المحلية الأمريكية والالتزام والتقيد بالتعليمات الرسمية. لحالات الطوارئ يرجى الاتصال مباشرة على الرقم 911 . كما يرجى الاتصال بالقنصلية العامة في نيويورك على الرقم 2124197670 ".

تنبيه لمواطني دولة الإمارات المتواجدين في ولاية نيويورك، يرجى العلم بأن ولاية نيويورك أصدرت تحذيرا من أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية اليوم. يرجى متابعة آخر المستجدات بشأن حالة الطقس عبر نشرات الاخبار المحلية الأمريكية والالتزام والتقيد بالتعليمات الرسمية. لحالات الطوارئ يرجى… pic.twitter.com/s0hVAOV9bO — UAE Consulate in NYC (@UAEinNYC) September 29, 2023

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