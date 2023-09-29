تحذير من أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية .. تنبيه مهم لمواطني الإمارات المتواجدين في نيويورك

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  • البيان
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أصدرت قنصلية الإمارات في نيويورك تنبيهاً مهماً بشأن أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية.

وقالت القنصلية في حسابها عبر منصة "إكس" : " تنبيه لمواطني دولة الإمارات المتواجدين في ولاية نيويورك، يرجى العلم بأن ولاية نيويورك أصدرت تحذيرا من أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية اليوم".

 وأضافت " يرجى متابعة آخر المستجدات بشأن حالة الطقس عبر نشرات الاخبار المحلية الأمريكية والالتزام والتقيد بالتعليمات الرسمية. لحالات الطوارئ يرجى الاتصال مباشرة على الرقم 911 . كما يرجى الاتصال بالقنصلية العامة في نيويورك على الرقم  2124197670  ".

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