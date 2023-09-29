نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يصل إلى جمهورية ألبانيا في زيارة عمل

المصدر: البيان

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نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى العاصمة الألبانية تيرانا، حيث كان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى مطار «الأم تيريزا» تيرانا الدولي، بليندا بالوكو، نائب رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة وعدد من المسؤولين الألبانيين.

وتأتي زيارة سموّه إلى البلد الصديق، في إطار توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر موقعه الرسمي.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، وفدٌ يضمُّ معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز أبوظبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

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