"دبي ميراكل جاردن" أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم تدشن اليوم موسمها الثاني عشر بفعاليات متنوعة

المصدر: البيان

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بدأت "دبي ميراكل جاردن"، أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، اعتباراً من اليوم (الجمعة) الترحيب بزوارها في مستهل موسمها الثاني عشر، الذي دشنته بتقديم جُملة من المفاجآت والتصاميم الخلابة كما عودت زوارها من داخل الدولة وخارجها، لتواصل النجاح الذي حققته طوال السنوات الماضية، فيما وفرت لزوارها في موسمها الماضي، الفرصة للعائلات والأطفال للاحتفال بأكبر فعالية رياضية بالمنطقة وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأعربت إدارة دبي ميراكل جاردن اعتزازها بكل الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية وإسهام الحديقة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحة عالمية بما تضمه من عناصر جذب فريدة ومن بينها "ميراكل جاردن" التي تواصل تطوير ذاتها عاماً بعد عام كوجهة ترفيهية وجاذبة للجميع ومن مختلف الأعمار، مع السعي إلى إضافة مزيد من عناصر الإبهار والترفيه لإدخال السعادة على قلوب الزوار في هذا الموسم.

قرية السنافر تتوسع

وفي ضوء النجاح الكبير لقرية السنافر واستمتاع الزوار بتلك الشخصيات اللطيفة المميزة بلونها الأزرق ، عمل فريق المصممين والمهندسين على توسيع القرية وتجميلها لتكون منطقة جذب مع إضافة عدد آخر من المجسمات المتميزة بألوانها وأشكالها. إلى ذلك، تم إضافة عدد سبع مجسمات إضافية للقرية وتخصيص منطقة لالتقاط الصور لاستخدامها على منصات التواصل الاجتماعي وأخذ قسط من الراحة.

كما تتألق منطقة السنافر خلال موسم العام الحالي حيث ترتدي أزياء براقة من الزهور الخلابة بعد أن كانت مخصصة مجسمات السنافر العام الماضي تحتفل بكأس العالم. كما ستطل مجموعة من شخصيات السنافر في منطقة "سنترال بلازا" على الزوار حاملة كمية ضخمة من الزهور والنباتات.

أجواء مفعمة المرح

ورفعت دبي ميراكل جاردن هذا الموسم من عدد متاجر التجزئة التي تقدم تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية والمشروبات اللذيذة التي تناسب أذواق مختلف أفراد العائلة، كما زادت الحديقة أيضاً عدد المقاعد لإتاحة الفرصة أمام الزوار للجلوس والاستمتاع بالأجواء والإطلالات الخلابة للزهور بألوانها الجميلة وتصاميمها المتميزة.

كذلك، ستواصل "دبي ميراكل جاردن" عرض عدد من مجسماتها الرئيسية والتي تحظى بإعجاب الجميع ومنها "أنفاق الزهور"، ونوافير المياه بما فيها ثلاثية الأبعاد، وأعمدة الإنارة الرائعة. وسيستمر هيكلان ضخمان على شكل يدين يكونان معاً شكل القلب كونه المفضل لدى الزوار الذين يتطلعون إلى لحظة مثالية لالتقاط الصور وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تضم الحديقة أيضاً مجسم طائرة "طيران الإمارات" العملاقة من طراز A380 الشهيرة، والتي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونها مغطاة بأكثر من 500 ألف زهرة ونبتة. كما تضم الحديقة أيضاً "نفق الزهور" و "حديقة البحيرات" وهما من عناصر الجذب المذهلة التي تحتفي بالجمال والطبيعة. وخلال الموسم الحالي، تقدم الحديقة عجلة مائية جديدة أكبر حجماً سترافق عجلتي المياه الأصغر الموجودتين بالفعل. ومع توسّع الحديقة في الفعاليات والعروض الترفيهية التي تضيف رونقاً وبهاءً للحديقة، تم توفير مساحات أكبر لمواقف السيارات لخدمة الزوار الذين تتزايد أعدادهم كل عام.

ومع بداية كل موسم تنتشر الأزهار والنباتات، على مساحة أرض تبلغ 72000 متر مربع في قلب دبي لاند وتستضيف 150 مليون زهرة طبيعية محطمة للأرقام القياسية بأكثر من 120 نوعاً وهو إنجاز نوعي ليس له مثيل بالمنطقة.

وتأسيسا على نجاحاتها في مواسمها السابقة، يسعى فريق الحديقة عاماً بعد عام إلى جلب السعادة لروادها استلهاماً لنهج دبي وحرصها الدائم على توفير كافة مقومات الراحة والسعادة لزورها من مختلف أنحاء العالم، في حين تهدف الحديقة إلى تعزيز تجربة الزوار وتعميق ارتباطهم بالطبيعة من خلال طيف واسع من الزهور.

واعتباراً من اليوم (الجمعة)، تفتح حديقة دبي ميراكل جاردن أبوابها يومياً، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً خلال أيام الأسبوع وتمتد حتى الساعة 11 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع (السبت والأحد) والعطلات الرسمية، والدخول مجاناً للأطفال دون سن الثالثة. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني: www.dubaimiraclegarden.com

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