نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يصل إلى العاصمة الصربية بلغراد في زيارة عمل

المصدر: البيان

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نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى العاصمة بلغراد في زيارة عمل لجمهورية صربيا الصديقة.

وكان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى مطار نيكولا تيسلا في العاصمة بلغراد، فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، وعدد من المسؤولين الصربيين.

وتأتي زيارة سموّه إلى البلد الصديق، في إطار توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، وفدٌ يضمُّ معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز أبوظبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

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