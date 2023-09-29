المجلس الوطني الاتحادي يشارك في جلسة للمنتدى البرلماني التاسع لمجموعة بريكس في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا

المصدر: وام

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شارك سعادة خالد عمر الخرجي، وسعادة سارة محمد فلكناز عضوا المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة للمنتدى البرلماني التاسع لدول الأعضاء في مجموعة بريكس، التي ناقشت موضوع "استثمار التعددية والدبلوماسية البرلمانية لتعزيز الشراكة بين بريكس وأفريقيا من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية"، والتي عقدت أول أمس في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وقال سعادة خالد الخرجي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية: "إنه علينا كبرلمانيين مسؤولية مشتركة في تقليص الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين مجموعة بريكس وقارة أفريقيا، والدفع بتعاون متعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، ويمكن للبرلمانات الوطنية أن تلعب أدواراً أساسية في تسريع أطر التعاون بين مجموعة بريكس والقارة الأفريقية، لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، من خلال أدواتها الرئيسية في سن التشريعات، والرقابة على السياسات، والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والشراكات الإقليمية والدولية بشكل فعال".

وأضاف أنه على مستوى التشريعات، فمن الضروري تبني مقاربات تشريعية تعزز من التكامل الاقتصادي بين برلمانات القارة الأفريقية وبين مجموعة بريكس، من خلال إصدار القوانين واللوائح اللازمة لتسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود، كما يمكن للبرلمانات دعم الجهود الرامية إلى إزالة العوائق التجارية، وتسهيل عمليات التجارة الحرة بين الأعضاء؛ مما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في أفريقيا.

وأشار إلى أنه يمكن لبرلمانات بريكس والبرلمانات الأفريقية، أن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، من خلال إقامة آليات تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في أفريقيا، وتساهم في تبني التشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين، وتوفر محفزات للشركات للاستثمار في البنية التحتية والصناعات الاستراتيجية في القارة.

وعلى المستوى الرقابي أشار الخرجي في كلمة الشعبة البرلمانية، إلى أنه يمكن للبرلمانات الوطنية تقديم التوصيات والمقترحات للحكومات، بهدف تعزيز أطر التعاون الفعال بين مجموعة بريكس والدول الأفريقية، خاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية وتصنيع المواد الخام.

وأوضح أنه يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مجموعة بريكس وأفريقيا من خلال أدوات الدبلوماسية البرلمانية، وذلك عبر المشاركة في اللقاءات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والمعارف حول موضوعات التجارة والاستثمار والتنمية، ومناقشة التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين المجموعتين، واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يعزز التفاهم والحوار وبناء الثقة بين الطرفين.

وأكد سعادة خالد الخرجي في ختام كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، أهمية الدور المحوري لبرلمانات بريكس في دعم التدابير التي تهدف إلى بناء القدرات وتعزيز التعليم والتدريب في أفريقيا، الأمر الذي سيساهم في تحسين مهارات القوى العاملة، وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.

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