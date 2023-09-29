جمعية توعية ورعاية الأحداث تناقش الأفكار والمقترحات المتعلقة بمشاركتها في فعالية اليوم الوطني 52

المصدر: البيان

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​ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، اجتماع الجمعية 69، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سلطان صقر السويدي نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبدالله أمين السر العام، والدكتور منصور العور أمين الصندوق، وميرزا الصايغ، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.

وناقش المجتمعون عدداً من المقترحات والأفكار المتعلقة مشاركة الجمعية في فعالية اليوم الوطني (52)، والتي تم طرح عدد منها يتناسب ومستوى هذه المناسبة العظيمة، ليتم دراستها وإمكانية تطبيقها، وأشار معالي رئيس المجلس، إلى أن هذه المشاركة تهدف إلى تنمية وتعزيز الروح الوطنية والانتماء لدى الشباب.

وجرى خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، وعدد من المواضيع المهمة، ومنها آلية تقييم الموظفين، وأنشطة الجمعية التي تم تنفيذها خلال العام الجاري 2023م، كما تم خلال الاجتماع تقديم مقترح يوم التطوع العالمي المعتمد في خطة البرامج.

كما استعرض مجلس الإدارة اعتماد عدد من العضويات الجديدة في الجمعية، وما استجد من أعمال، وعدد من المواضيع المهمة المطروحة على جدول الأعمال.

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