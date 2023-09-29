تعاون بين «الداخلية» وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لرعاية المبتكرين

المصدر: دبي - وام

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أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، برنامجين لرعاية المبتكرين وهما: برنامج الماجستير في إدارة الابتكار والنسخة الأولى من «الدبلوم التنفيذي لقادة الابتكار».

حضر الإطلاق، في دبي، الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمقدم المهندس راشد خلفان الكندي مدير مركز وزارة الداخلية للابتكار وعدد من ضباط الوزارة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بالكلية.

وتأتي هذه البرامج ضمن برامج رعاية المبتكرين التي تنفذها وزارة الداخلية مع شركائها ممثلة بمركز وزارة الداخلية للابتكار التابع للإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء تماشياً مع «الإستراتيجية الوطنية للابتكار» الهادفة لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وحيث إن الريادة والابتكار من قيم وزارة الداخلية، تم إعداد هذه البرامج لنشر وتجذير فكر الابتكار، وإكساب المشاركين المهارات والأدوات وأساليب الابتكار بداية من الفكرة حتى الوصول إلى نتائج ملموسة حيث تسعى البرامج إلى تمكين المشاركين وتزويدهم بأحدث المفاهيم وتعليمهم على أدوات الابتكار وهو مصمم حسب أفضل الممارسات العالمية، وتم اختيار المواد والمراجع التي تواكب نظم العمل الحديثة وتتواءم مع مجموعة المبادرات والمشاريع التحولية الحكومية التي تم إطلاقها على مستوى الدولة.

وسيطلب من كل مشارك في البرامج تقديم مشروع ابتكاري قابل للتطبيق ضمن خطة واضحة ومحددة، بهدف تحقيق الاستفادة من المعارف والمهارات المكتسبة لتطوير وتنفيذ الابتكارات المتميزة للوصول للريادة العالمية في العمل الشرطي والأمني.

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