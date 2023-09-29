بحث التعاون المشترك بين دبي وكولومبيا في قطاعي الطاقة والمياه

المصدر: دبي- البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مكتبه، لويس ميغيل ميرلانو هويو، سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، . وهدفت الزيارة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات، بما يدعم أطر التعاون المشترك.

و أكد معالي الطاير عمق العلاقات بين بين الامارات وكولومبيا، والتي تستند إلى المصالح المشتركة، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الطاقة والمياه، حيث شارك معالي الطاير أفضل الممارسات والخبرات العالمية للهيئة في مجال الاستدامة، وتنويع مصادر الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة وإدارة المياه. واستعرض معاليه أمام السفير الكولومبي، أهم المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي، وأهمها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعتبر أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية الجديدة في العالم بنظام المنتِج المستقل، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار أمريكي).

وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، ويضم المجمع مركزاً تفاعلياً للابتكار، مجهزاً بأحدث تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة، ومركزاً للبحوث والتطوير، يهدف إلى إجراء الدراسات للاحتياجات الصناعية والمجتمعية والريادة في مجال البحوث العلمية، والعمل كحلقة وصل بين الباحثين والمطّورين، إضافة إلى الخروج باستراتيجيات للأفكار المبتكرة المنتجة، ومحطة توليد الكهرباء بالطاقة المائية المخزنة في منطقة حتا، ومحطة الهيدروجين الأخضر، وبرنامج الهيئة للفضاء، ومركز الأمن السيبراني، ومشاريع الذكاء الاصطناعي، ومبادرة «الشاحن الأخضر»، التي تضم بنية تحتية متطورة لشحن المركبات الكهربائية في دبي، وتشجيع التنقل المستدام.

جهود

وتطرق معالي الطاير، إلى المعارض والمؤتمرات الدولية التي تنظمها الهيئة قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، التي تستضيفها الإمارات في مدينة إكسبو دبي، لتعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة الفعال، في الارتقاء بالتعاون الإقليمي والدولي لدعم العمل المناخي القائم على تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.

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