مجلس قيادات الشرطة يدعو إلى نشر الوعي والثقافة المرورية

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، بالجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في نشر الوعي المروري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لحث السائقين على عدم ارتكاب المخالفات والالتزام بالقواعد المرورية.

ووجه معاليه الإدارات المعنية بكافة قيادات الشرطة بالدولة، أن تحذو حذو القيادة العامة لشرطة أبوظبي والمساهمة بشكل فعال في نشر الوعي والثقافة المرورية بين السائقين، مشيراً إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعد اليوم واحدة من أفضل دول العالم في أنظمة ومواصفات الأمان والسلامة في الطرق، وهو ما يتضح من خلال النتائج الرائعة المحققة للحوادث المرورية على الطرقات.

ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بأتمتة الأساليب الإجرامية على مستوى الدولة، من خلال توحيد المعلومات التي يتم تسجيلها ورصدها في مسرح الجريمة، ليسهل من خلالها التعرف على مرتكبي الجرائم المتكررة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، اجتماع مجلس قيادات الشرطة بالدولة الذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات أهمها: المؤشرات الاستراتيجية للعام 2023، واستمارة الأساليب الإجرامية، ووضع خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية بهدف تطوير عمل المحققين واستمارات البلاغات الجنائية. وناقش المجلس سياسة التفتيش الأمني «K9». كما استعرض المجلس مستجدات لجنة الجاليات بوزارة الداخلية، ومستجدات نتائج عملية مكافحة جرائم غسل الأموال.

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