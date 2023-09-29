الكونغرس العالمي للإعلام يطلق منصات مبتكرة لتبادل المعرفة

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات، عن مجموعة استثنائية من المنصات المبتكرة المخصصة لتبادل المعارف والخبرات، وبلورة ملامح مستقبل الإعلام، ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام لعام 2023، التي ستعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتتضمن قائمة المنصات التي سيتم إطلاقها في النسخة الثانية من هذا الحدث، كلاً من مختبرات مستقبل الإعلام، ومنصة الابتكار «نيكست تيك»، ومنصة للمؤثرين، بالإضافة إلى منصتي التعليم والتدريب. وسيتم من خلال تلك المنصات، تنظيم ما يزيد على 27 من الجلسات النقاشية، إلى جانب ورش العمل التدريبية والتوعوية التي يشارك في تقديمها أكثر من 161 متحدثاً وخبيراً في القطاع.

وقال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام: «تنوع منصات الكونغرس العالمي للإعلام، هدفه التركيز على قطاع الإعلام من جميع الجوانب، في وقت يوفر فيه هذا الحدث العالمي منصة مثالية، تجمع قادة القطاع والخبراء وإعلاميين بارزين من مختلف دول العالم، للبحث في مجموعة من الحلول، والوصول إلى أفكار مبتكرة، تسهم في صياغة مستقبل القطاع، ومن هنا، فقد كنا حريصين على أن نبذل جهوداً أكبر، لضمان أن يعكس الحدث ديناميكية القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم، ولذلك نثق تماماً بأن زوار الكونغرس العالمي للإعلام والمشاركين فيه، سيجدون كل ما يلبي تطلعاتهم، بغض النظر عن طبيعة عملهم في مجال الإعلام».

ومن جانبه، قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «إن النسخة الثانية من «الكونغرس العالمي للإعلام»، ستشهد تطوراً ملحوظاً، وستتضمن العديد من المنصات الجديدة والمتطورة والاستثنائية، التي تنسجم مع رؤية مجموعة أدنيك ورسالتها المتجددة نحو الارتقاء بجميع القطاعات المجتمعية والاقتصادية الحيوية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع خططنا الطموحة، الهادفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي عالمياً في قطاع سياحة الأعمال، فضلاً عن دعم أهداف الإمارة، بأن تصبح وجهة رائدة لاجتماعات وفعاليات الأعمال، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي».

ومن جانب آخر، ستسهم ورش العمل التدريبية في الارتقاء بمهارات المشاركين في مجالات الاستدامة والبث الرياضي والذكاء الاصطناعي، وستطلعهم على أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة، التي ستساعدهم على صياغة مستقبل صناعة الإعلام. وسيقدم ورش العمل أكثر من 30 خبيراً ومختصاً في قطاعي التكنولوجيا والإعلام، علماً بأنه من المخطط أن تستقطب ورش العمل ما يزيد على 40 مشاركاً.

وستجمع مختبرات مستقبل الإعلام نخبة من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع، وصنّاع السياسات ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لتبادل ومناقشة وتطوير الأفكار التي من شأنها دفع عجلة التطور في قطاع الإعلام.

وستشهد المختبرات انعقاد 6 جلسات ضمن مساحة حصرية مغلقة، في إطار فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، حيث ستجمع كل جلسة ما يصل إلى 6 مشاركين من مناطق ودول وتخصصات مختلفة، ويتم تنظيم كل جلسة بإشراف متخصص متمرس في القطاع.

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