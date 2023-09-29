نهيان بن مبارك يحضر أفراح الفردان ورضا

المصدر: دبي - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه مصطفى حسن الفردان، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة مهدي علي رضا.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار. كما حضر الحفل - الذي أقيم بمركز دبي التجاري - عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.

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