ملك ماليزيا يشكر محمد بن زايد على تمويل مشروع سكني لمحدودي الدخل مكون من 790 منزلاً

المصدر: كوالالمبور - وام

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دشن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا وسلطان ولاية بهانج، حفل تسليم مفاتيح المنازل للمستفيدين من مشروع السلطان عبد الله السكني «Ru›Rasa»، أثناء زيارته لمحافظة تمرلوه في ولاية بهانج، بحضور ولي عهد ولاية بهانج، الأمير حسن الإبراهيم ابن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، وداتؤ سري وان رشدي بن وان إسماعيل، كبير وزراء ولاية بهانج، وعامر حسن الطنيجي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة بماليزيا.

وأعرب ملك ماليزيا، عن امتنانه لدولة الإمارات، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تمويل هذا المشروع الذي شمل بناء 790 منزلاً لفئة ذوي الدخل المحدود، ويتم تنفيذه على مدى 4 سنوات في جميع محافظات ولاية بهانج، ومن المتوقع الانتهاء منه في 2025.

ومن جانبه، نقل القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة لدى ماليزيا، إلى ملك ماليزيا، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لماليزيا وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وبدوره، بعث ملك ماليزيا تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

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