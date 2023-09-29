بلدية دبي تنظّم 38 ملتقى مع المتعاملين

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّمت بلدية دبي منذ بداية العام الجاري (2023)؛ 38 ملتقى متنوعاً للمتعاملين، استقبلت خلالها 528 متعاملاً ينتمون إلى 51 فئة من القطاعات الرئيسة والفرعية من إجمالي 60 فئة من متعامليها، حيث رُصدَ خلالها 189 مخرجاً ومقترحاً لفرص التحسين.

وهدفت البلدية من خلال تلك الملتقيات إلى تعزيز التواصل المباشر مع فئات المتعاملين كافة على مستوى الإمارة، بغرض مناقشة احتياجاتهم وحصر متطلباتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بأسلوبٍ إيجابي، بما يوفر لهم أعلى مستويات السعادة والرفاهية وجَودة الحياة.

وقالت منال بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي: «تُعدّ ملتقيات المتعاملين، برامج تواصل تُنسّق لها بلدية دبي وتُنظّمها في جلسةٍ مشتركةٍ مفتوحةٍ تجمع بين القياديين من الإدارات العليا والتنفيذية والمتعاملين، حيث يتبادلون فيها وجهات النظر، وتُطرح مواضيع متعلقة بمجالات عملهم بينهم وبين الإدارة المعنية في البلدية لرصد مجالات التطوير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز