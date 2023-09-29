نهيان بن زايد يزور مهرجان ومزاد ليوا للتمور

المصدر: الظفرة - وام

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زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مهرجان ومزاد ليوا للتمور، بدورته الثانية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

واستهل سموه زيارته بجولة في معرض الفنون بالمهرجان، والذي يضم 205 أعمال فنية لصور ضوئية ولوحات فنية للنخلة وتمور وبيئة منطقة الظفرة، كما تفقد معرض الظفرة في عيون الصحافة العالمية، والذي يقدم لوحات لأخبار من صحف ومواقع نشر عالمية.

واطلع سموه على قرية العسل وركن الطبخ الدولي، وركن المسابقة الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز، والقرية التراثية، والتقى العاملين والمشاركين، واستمع لشرح موجز من عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، حول مسابقات المهرجان وفعالياته المتنوعة.

كما التقى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أعضاء لجان التحكيم في مزاينة التمور وتغليف التمور، واطلع على جانب من مشاركات المزارعين في مزاينة تمور الشيشي، ومسابقة تغليف التمور، التي يشارك بها منتجون ومصنعون من الدولة.

كما زار سموه أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالمهرجان، واطلع على ما تقدمه من معلومات قيمة، ودراسات وأبحاث وتقنيات تتعلق بزراعة شجرة النخيل بشكل خاص، والزراعة بمختلف أنواعها بشكل عام.

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