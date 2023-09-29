«نسائية دبي»: الشيخة فاطمة راعية دعم للمرأة

المصدر: دبي ـ وام

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أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي أن إطلاق منتدى المسؤولية المجتمعية في دور المرأة العربية تظاهرة مهمة نحرص من خلالها إلى تحقيق أهداف كريمة ونبيلة وتجسيد لقيم رفيعة أبرزها استثمار تجارب النخب في دعم وتأصيل مسارات ومنهجيات الاستدامة لغد أفضل للأسرة والمرأة والأمومة والطفولة والسمو بالتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الجمعية تلتزم على تحقيق أعلى معدلات النجاح من خلال استقطاب نخبة من الكوادر الإماراتية النسائية والخليجية لعرض ثمرات تجارب حياتية متميزة.

جاء ذلك بمناسبة قرب انعقاد منتدى المسؤولية المجتمعية في دور المرأة العربية في 3 أكتوبر 2023 تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والذي تنظمه نسائية دبي فرع الخوانيج.

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