صقر غباش يبحث التعاون مع رئيس مجلس الشورى الإيراني

المصدر: جوهانسبرغ ـ وام

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية على هامش المنتدى البرلماني التاسع لدول الأعضاء في مجموعة بريكس المنعقد في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتطويرها وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون من خلال عقد اجتماعات ثنائية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية بما يخدم مصالح البلدين، وتطلعات الشعبين الصديقين.

وقال معالي صقر غباش إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول بريكس الموسعة يعكس حرص دولة الإمارات على دعم قيمة التعددية في دعم السلام والتنمية لصالح ورفاهية الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن مستقبل الأمن الإقليمي يعتمد على بناء جسور التعاون وشراكات قوية متعددة الأطراف وأهمية العمل على خدمة المصالح المشتركة للدول والشعوب لتحقيق السلام والأمن الدوليين.

وأكد معاليه أن التعاون البرلماني يسهم في مناقشة وتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية كالاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية وأيضاً من خلال مجموعة بريكس.

حضر اللقاء معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من سارة فلكناز، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

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