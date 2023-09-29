ولي عهد الشارقة وعبدالله بن سالم يعزيان في وفاة حمدة السويدي

المصدر: الشارقة ـ وام

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قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حمدة علي سعيد ساحوه السويدي، أرملة المرحوم راشد خليفة بن ديماس السويدي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء بمجلس ضاحية مغيدر في الشارقة، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدة، داعيين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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