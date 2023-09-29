رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس العراقي في ضحايا حريق الحمدانية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق في ضحايا حريق الحمدانية بمحافظة نينوى، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال.

وعبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة، في ضحايا الحريق الذي اندلع في محافظة نينوى، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

شفاء عاجل

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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