الإمارات مقراً للأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّع معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على اتفاقية استضافة الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين وزارة الدفاع والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث حضر مراسم توقيعها مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن طيار عيسى بن راشد جبر المهندي الأمين المساعد للشؤون العسكرية، واللواء الركن بحري طارق خلفان الزعابي رئيس الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع ووفد من الأمانة العامة.

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