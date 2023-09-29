حمدان بن محمد: الأمن والسلامة أولوية مطلقة لحكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأمن والسلامة أولوية مطلقة لحكومة دبي يسهر على تحقيقها رجال يحملون المسؤولية بكل شرف وأمانة ولا يدخرون جهداً في رفعة الوطن وخدمة المواطن، ويسهرون على راحة المجتمع وسلامة جميع أفراده من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل في ترسيخ مكانة دبي كالمدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مقر الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، حيث كان في استقبال سموه الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومساعدوه، وعدد من كبار الضباط ومديرو الإدارات العامة.

واطلع سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة على الخطط الاستراتيجية المستقبلية للدفاع المدني في دبي، وأجندة التغيير للدفاع المدني 2026 والهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في خدمات الدفاع المدني عالمياً وفق أفضل المعايير والممارسات، وباعتماد أعلى مستويات الكفاءة في أداء المهام المختلفة التي تعنى بها الإدارة والتي تصب مجتمعة على ضمان أعلى مستويات الحماية للأرواح والممتلكات في كافة الأوقات ضمن مختلف الظروف.

مبادرات

وقد أثنى سموه على خطط ومبادرات الإدارة العامة التي تؤكد الجاهزية العالية للدفاع المدني في دبي والرؤية الشاملة التي تتبعها الإدارة في رفع الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الطوارئ والمواقف الاستثنائية بحشد الطاقات والتجهيزات والمعارف المهنية المتخصصة ضمن أطر تستشرف متطلبات المستقبل وتؤكد القدرة الكاملة على الوفاء بها في هذا الخصوص.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة إلى شرح حول الخطة المستقبلية للدفاع المدني وما تشمله من الاستراتيجيات التخصصية المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، والصناعات المبتكرة للدفاع المدني بدبي، وخدماتها التنافسية إلى جانب استراتيجية المواهب 997، والتي تسهم جميعها في تحقيق الاستراتيجية التنافسية 2023 - 2026 بهدف ضمان أعلى معدلات الشعور بالسلامة والأمان في إمارة دبي.

واطلع سموه على نتائج الأداء الرئيسية للإدارة، والتي جاءت في مستوى متقدم مع تحقيق نتائج ريادية وتنافسية على مستوى العالم في معدل حوادث الحرائق والوفيات والإصابات لكل 100 ألف نسمة، إضافة إلى نتائج المسح الوطني لاستراتيجية جودة الحياة لعام 2022 الخاصة بخدمة مكافحة الحرائق، كما تابع سموه شرحاً حول أهم المشاريع التحويلية الذكية في الدفاع المدني بدبي، منها برنامج جاهزية الدفاع المدني بدبي، وبرنامج الاستعداد البيئي الذكي، إضافة إلى التحول الرقمي لإدارة الحوادث، كما اطلع سموه علي مجموعة من المركبات والصناعات المبتكرة من الورشة الفنية للدفاع المدني بدبي.

أبناء الشهداء

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أبناء شهداء الدفاع المدني، حيث اطمأن على أحوالهم مؤكداً لهم أن تضحيات آبائهم هي مصدر فخر يحملونه وساماً على صدورهم ويتوجون به هاماتهم، وقال سموه: «نستذكر بكل الفخر والتقدير تضحيات شهداء الواجب الذين قضوا في الميدان وهم يؤدون رسالتهم في الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.. ستظل الإمارات أرض الأمن والسلامة بفضل عطاء أبنائها وجهودهم وتضحياتهم».

وقال سموه أمس في تغريدة عبر«X»: «تفقدت مقر الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي واطلعت على الخطط الاستراتيجية المستقبلية والهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في خدمات الدفاع المدني عالمياً وفق أفضل المعايير والممارسات للحفاظ على الأرواح والممتلكات... نشيد بجهود رجال الدفاع المدني ممن لا يدخرون جهداً في خدمة الوطن وضمان راحة وسلامة المواطن والمقيم والزائر. وخلال زيارتي التقيت أبناء شهداء الدفاع المدني... نستذكر بكل الفخر تضحياتهم ودبي لم ولن تنسى هؤلاء الأبطال وعائلاتهم فهم مصدر فخرنا».

شكر

وأعرب الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، عن بالغ الشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد دبي، منوهاً بدعم سموه المستمر وتشجيعه لكافة القطاعات أن تكون دائماً في أعلى مستويات اللياقة المهنية والقدرة على مواجهة كافة الظروف بكفاءة ومرونة عالية، تواكب سرعة تقدم دبي كمدينة عالمية ومركز اقتصادي محوري،

وأكد الفريق المطروشي أن الدفاع المدني في دبي حريص على أن يكون له دائماً دوراً محورياً في تحقيق الغايات الاستراتيجية لدبي وضمان استدامة الاقتصاد، حيث يشكل عنصر الأمن والأمان أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق تلك الغايات.

وتشمل ملامح أجنده التغيير 2026 للإدارة العامة جعل الدفاع المدني في دبي مرجعية عالمية لأفضل الممارسات والابتكارات في مجالات السلامة وتوفير بنى تحتية مستدامة ومتطورة وجاهزية رقمية للمستقبل إلى جانب استجابة قياسية للمخاطر وللأزمات بمرونة عالية بالإضافة إلى مبانٍ ذكية مستدامة السلامة وآليات ومعدات تخصصية «صنع في دبي» إلى جانب استراتيجية تنافسية طموحة لتكون أفضل مدن العالم في السلامة. كذلك، يتضمن السياق الاستراتيجي للدفاع المدني بدبي DCD 2026 الاستجابة الفعالة للطوارئ، والسلامة والحماية من المخاطر والريادة والتنافسية وجوده حياه المعنيين والاستثمار الفعال للموارد.

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