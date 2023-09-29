محمد بن زايد: الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، والذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بزيارة رئيس جزر القمر إلى الدولة، متمنياً له التوفيق في زيارته، متطلعاً إلى أن تسهم في توسيع آفاق التعاون إلى مجالات أرحب تخدم التنمية والازدهار في البلدين. وبحث الجانبان، خلال اللقاء مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية القمر، وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد مستقبل أفضل لشعوبنا. حيث دون سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «بحثت اليوم مع الرئيس غزالي عثماني في أبوظبي مختلف جوانب التعاون بين الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما. دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد مستقبل أفضل لشعوبنا».

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها القارة الأفريقية، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز الاستقرار والأمن وإيجاد الحلول السلمية للأزمات التي تشهدها القارة وتعيق تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والازدهار لجميع شعوبها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اهتمام دولة الإمارات بدعم التنمية المستدامة في الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبها من تقدم وازدهار، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة ومثمرة مع دول القارة الأفريقية الصديقة بما يعود بالخير على شعوبها أمناً واستقراراً وازدهاراً وذلك تجسيداً لنهج الدولة القائم على التعاون لإيجاد مستقبل أفضل للشعوب وأجيالها القادمة.

وقال سموه إن دولة الإمارات رسخت قاعدة علاقاتها مع الدول الصديقة على أسس متينة من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك البناء الذي يحقق مصالح الجميع.

من جانبه أعرب الرئيس غزالي عثماني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات.. مؤكداً حرص بلده على الاستفادة من خبرات الإمارات التنموية الرائدة.. مثمناً مواقف الإمارات والدعم الذي تقدمه إلى المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبنية التحتية في جزر القمر. كما أعرب عن تطلعه إلى أن تشهد علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلده خلال المرحلة المقبلة مزيداً من التطور والنمو في جميع المجالات خاصة التنموية والاقتصادية.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعدد من المسؤولين.. كما حضره الوفد المرافق للرئيس الضيف الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس جمهورية القمر تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين شملت التالي:

ــ مذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي.. تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومن جانب جمهورية القمر ظهير ذو الكمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

ــ مذكرة تفاهم في مجال التعليم.. تبادلها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومن جانب جمهورية القمر ظهير ذو الكمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

ــ مذكرة تفاهم في مجال الصحة العامة.. تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ورعاية المجتمع ومن جانب القمر المتحدة ظهير ذو الكمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

ــ مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتحسين وإدارة وتشغيل فندق.. تبادلها سهيل العتيبة المدير التنفيذي لشركة تالك وحمد مسيدي وزير الزراعة والصيد والبيئة والسياحة والفن الحرفي في جمهورية القمر.

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