حمدان بن محمد: دبي لم ولن تنسى شهداء الدفاع المدني وعائلاتهم فهم مصدر فخرنا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي لم ولن تنسى شهداء الدفاع المدني وعائلاتهم فهم مصدر فخرنا .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقاً": تفقدت مقر الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي واطلعت على الخطط الاستراتيجية المستقبلية والهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في خدمات الدفاع المدني عالميا وفق أفضل المعايير والممارسات للحفاظ على الأرواح والممتلكات … نشيد بجهود رجال الدفاع المدني ممن لا يدخرون جهداً في خدمة الوطن وضمان راحة وسلامة المواطن والمقيم والزائر. وخلال زيارتي التقيت أبناء شهداء الدفاع المدني … نستذكر بكل الفخر تضحياتهم ودبي لم ولن تنسى هؤلاء الأبطال وعائلاتهم فهم مصدر فخرنا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز