انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة غداً في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.
وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:24 والثاني عند الساعة 01:01 والجزر الأول عند الساعة 18:54 والثاني عند الساعة 07:23 .
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:15 والثاني عند الساعة 21:56 والجزر الأول عند الساعة 15:40 والثاني عند الساعة 03:49 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 39 26 85 10
دبي 38 29 85 15
الشارقة 38 25 80 10
عجمان 36 29 100 15
أم القيوين 39 25 80 10
رأس الخيمة 39 23 75 10
الفجيرة 36 26 65 40
العـين 40 26 35 10
ليوا 41 23 75 10
الرويس 37 24 70 15
السلع 41 24 65 10
دلـمـا 36 27 80 55
طنب الكبرى 32 27 80 40
طنب الصغرى 32 27 80 40
أبو موسى 32 29 85 40