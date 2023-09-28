انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:24 والثاني عند الساعة 01:01 والجزر الأول عند الساعة 18:54 والثاني عند الساعة 07:23 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:15 والثاني عند الساعة 21:56 والجزر الأول عند الساعة 15:40 والثاني عند الساعة 03:49 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 26 85 10

دبي 38 29 85 15

الشارقة 38 25 80 10

عجمان 36 29 100 15

أم القيوين 39 25 80 10

رأس الخيمة 39 23 75 10

الفجيرة 36 26 65 40

العـين 40 26 35 10

ليوا 41 23 75 10

الرويس 37 24 70 15

السلع 41 24 65 10

دلـمـا 36 27 80 55

طنب الكبرى 32 27 80 40

طنب الصغرى 32 27 80 40

أبو موسى 32 29 85 40

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