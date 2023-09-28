انطلاق انتخابات المجلس الوطني الأربعاء المقبل "عن بعد" في 9 مراكز

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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طالبت اللجنة الوطنية للانتخابات، أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المسارعة للتسجيل في نظام الهوية الرقمية UAE PASS، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم خلال عمليات التصويت، المقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت اللجنة بأنه سيتم فتح باب التصويت أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم يوم الأربعاء، ووفق نظام التصويت الهجين، أي من خلال نظام التصويت "عن بُعد"، وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة، وأيضاً من خلال نظام التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية على مستوى الدولة.

ونوهت إلى أن عملية اختيار المرشحين ستتم بصفة أساسية من خلال التطبيقات الالكترونية منها التطبيق الذكي، للجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، مع الحاجة إلى أن يفعل عضو الهيئة الانتخابية حسابه في الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات الانتخاب، مع توفير عملية التصويت من خلال المراكز الانتخابية الموزعة على إمارات الدولة.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الهوية الرقمية توفر تجربة سهلة وسلسة، حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية، بعدما كانت عملية التسجيل في التطبيق تتطلب نحو 20 دقيقة وزيارة مركز خدمات لإنجازها.

ويمكن تفعيل الحساب الموثق عبر (UAE Pass) من خلال الدخول إلى الهاتف الذكي وتحميل تطبيق الهوية الرقمية الذي يتوافر عبر نظامي أندرويد وIOS ومن ثم اختيار التسجيل في الهوية الرقمية، والتي تتطلب مسح بطاقة الهوية الإماراتية وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ورقم هاتفه المتحرك، ومن ثم اختيار رقم تعريف شخصي وتفعيل خدمة تكنولوجيا البصمة سواء بصمة اليد أو تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه.

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