أسهم الإمارات تستقطب 6 مليارات درهم سيولة في أربع جلسات

المصدر: دبي - البيان

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نجحت أسواق الأسهم المحلية في استقطاب سيولة بأكثر من 6.1 مليار درهم على مدار 4 جلسات، قبل تعليق تداولاتها في عطلة رسمية غدا الجمعة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتوزعت السيولة المستقطبة على مدار 4 جلسات بواقع 1.7 مليار درهم في سوق دبي المالي و4.42 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تداول 1.28 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 85.2 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 684.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، و2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4163.58 نقطة بعد صعوده في جلسة اليوم بنسبة 0.52% رابحاً نحو 2.01 مليار درهم، وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9496.03 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9785.32 نقطة.

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