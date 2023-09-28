منصور بن زايد يستقبل سفير المجر ويشيد بجهوده في تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة اليوم، سعادة أسامة نفاع، سفير جمهورية المجر، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة .

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان بالجهود التي بذلها السفير ، في تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية المجر، معرباً سموه عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية.

بدوره، توجّه سعادة أسامة نفاع بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على حرصه على تطوير علاقات البلدين، ودعمها إلى أعلى المستويات، مشيداً بما حققته الإمارات من تقدّم وازدهارٍ، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون في كافة المجالات امع دولة الإمارات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما الصديقينْ.

حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون ال نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة .

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