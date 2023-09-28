«إرادة» يساعد شاباً على «التعافي» بعد 12 عاماً من الإدمان

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت هند البشير أخصائي تأهيل أول مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، أن المركز نجح مؤخراً، في إنقاذ شاب استدرجه رفقاء السوء إلى عالم المخدرات عـن طريق إقناعه بتناول حبوب تعزز السعادة والراحة على حد وصفهم، عندما كان في الـ16 من عمره، ولكنها كتبت عليه الشقاء لـ 12 عاماً، وأفقدته كل شيء، حياته وأسرته ومستقبله، ما عدا محبة عمته التي كانت بمثابة أم له بعد وفاة والدته، ووقفت إلى جانبه بعد أن تخلى عنه الجميع بمن فيهم رفقاء السوء الذين استغلوه أسوأ استغلال وابتعدوا عنه عندما أصبح غيــر قادر على دفع ثمن «السموم» بعدما خسر وظيفته، كما لم تقبل العمة أن يعيش ابن شقيقها منكسراً وحيداً ينهشه الألم والخوف، ورغم مسؤولياتها الكثيرة، إلا أنها وبدعم زوجها بادرت بشجاعة وجرأة إلى التواصل مع المركز الذي وضع له خطة علاجية وأحاطه بالرعاية والاهتمام والاحتواء وصولاً إلى بر التعافي والأمان.

حياة طبيعية

وقالت هند البشير لـ«مجلة حماية»: «كان الناظر إلى حياة الشاب من الخارج، يراها طبيعية ومستقرة، لاسيما وإنه يتمتع بالأخلاق العالية والطموح ولديه وظيفة، ويعيش في أجواء منزلية هادئة ومريحة في كنف والده وأشــقائه وجدته وجده، ولديه عمة متزوجة تتابع شؤون حياته، ولكن الحقيقة التي لم يلاحظها أحد من المحيطين به، أنه لم يكن بخير كما كان يردد دائماً، حيث كان يشعر بالوحدة والفراغ ويفتقد الاهتمام».

صدمة الأسرة

وأضافت: «تم فصل الشاب من العمل بعـد اكتشاف إدمانه للمخدرات، وهنا علمت الأسرة بالأمر، وكانت الصدمة كبيرة، حيث قام والده بطرده من المنزل خوفاً على أشقائه الذين كانوا يعدونه قدوة لهم، فاضطر للجوء إلى رفقاء السوء، ولكنهم استغلوه وتركوه وحيداً، لأنه لم يعد «الدجاجة التي تبيض ذهباً» لهم، وعندما علمت عمته بالأمر، توجهت معه إلى مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، الذي قام بدراسة الحالة، ووضع خطة العلاج والتأهيل، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له على أكمل وجه».

واستطردت: «أثناء رحلة العلاج، كان الشاب يعاني من لحظات ضعف تجعله يعود للتعاطي، ولكن إصراره على التعافي كان يدفعه للعودة مرة أخرى إلى المركز الذي كان فريق العمل فيه يحاول احتواءه بعد الانتكاس بمحبة كبيرة واحتواء أكبر وبالفعل نجح المركز في علاجه وتعافيه، كما استعاد ثقة ودعم ومحبة والده وأسرته، وعاد إلى حياته الطبيعية مفعماً بالطموح والعزيمة»

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