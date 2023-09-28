محمد بن زايد: الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في أبوظبي اليوم غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة، وبحثا مختلف جوانب التعاون بين الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

وقال سموه في منشور له عبر منصة "إكس": دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد مستقبل أفضل لشعوبنا.

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