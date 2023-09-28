بفعاليات وأحداث ضخمة... الإمارات وجهة العالم في أكتوبر

المصدر: وام

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تستعد دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لاستضافة وتنظيم مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات الدولية الضخمة التي تعزز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة بأنواعها كافة، ونجحت الإمارات في التحول إلى واحدة من أهم الوجهات العالمية في استقطاب المعارض والمؤتمرات والملتقيات الدولية المتخصصة على مدار العام، فيما يشهد شهر أكتوبر المقبل قائمة طويلة من الفعاليات المتنوعة ترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" أبرزها في التقرير التالي:

"أديبك 2023"

يجتمع أكثر من 40 وزيراً و120 قيادياً ومسؤولاً تنفيذياً في قطاع الطاقة، من حول العالم، في العاصمة أبوظبي، للمشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 2-5 أكتوبر المقبل، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر حول أهم الاستراتيجيات والحلول المبتكرة المطلوبة لتسريع وتيرة خفض انبعاثات الكربون والانتقال في قطاع الطاقة.

ويحضر الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في قطاع الطاقة على مستوى العالم، أكثر من 160 ألف مشارك من المختصين في قطاع الطاقة من 160 دولة.

ويشهد "أديبك 2023" سلسلة من الجلسات الحوارية الوزارية، التي ستتمحور حول المسائل الجيوسياسية، والاستدامة والاقتصاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون ومستقبل الطاقة، كما يشهد تنظيم 10 مؤتمرات استراتيجية وتقنية، سيتم خلالها إلقاء الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها لقطاع الطاقة الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه القطاع.

مجالس المستقبل العالمية

تستضيف الإمارات فعالية مجالس المستقبل العالمية خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2023، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والرامية إلى مناقشة مجموعة من القضايا والتحديات العالمية، والعمل على استشراف الحلول المناسبة لها.

وتجمع النسخة المقبلة من مجالس المستقبل العالمية أكثر من 500 خبير عالمي ومفكر، علاوة على مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات "دافوس" 2024.

كونجرس المجلس الدولي للأرشيف

لأول مرة في الشرق الأوسط، تستضيف الإمارات فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر المقبل، والذي سيقام تحت شعار "إثراء مجتمعات المعرفة" وينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وستخصص فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، حيزاً واسعاً للقدرة التحولية لتوفير المعلومات وإمكانية الوصول إليها في المجتمعات الحديثة، وتتركز أعمال الدورة المُقبلة على خمسة محاور، هي "السلام والتسامح" و"التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية" و"الثقة والأدلة" و"الإتاحة والذكريات" و"المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ".

ومن المنتظر أن يشهد الحدث حضور أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 130 دولة ممثّلة في الكونجرس، بالإضافة إلى 50 جهةً عارضة و15 دولة.

منتدى الاستثمار العالمي لـ"الأونكتاد"

تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم في الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

ويبحث المنتدى الذي يعقد تحت شعار "الاستثمار في التنمية المستدامة" سبل مواجهة التحديات الرئيسية الناتجة عن الأزمات العالمية المتعددة، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة والصحة ومرونة سلاسل التوريد والبنية التحتية وتعزيز القدرات الإنتاجية في أقل البلدان نموًا.

تحدي تكنولوجيا المعلومات

تقام خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر المقبل فعاليات تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم، الذي يعدّ مبادرة تنسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تمكينهم من الوصول إلى المعلومات، بما لديهم من قدرات فردية دون الحاجة إلى مساعدة من الآخرين، كما يعد "التحدي" فرصة لسد الفجوة الرقمية، التي تمثل أحد التحديات بالنسبة إلى أي مبادرة للتحول الرقمي لتلك الفئة من أصحاب الهمم.

مؤتمر الموانئ العالمي

تنطلق في 31 أكتوبر المقبل فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ، الذي يجمع أبرز مشغلي الموانئ في العالم وعملاءهم وغيرهم من الأطراف المعنية والهيئات التنظيمية، ضمن فعالية تفاعلية عالمية المستوى، لرسم ملامح مستقبل تلعب فيه الموانئ دوراً رائداً في جهود التحول في قطاع الطاقة، والتعاون في مجال البيانات، وإدارة السمعة، والابتكار في مجال الأعمال.

منتدى الاستدامة المستقبلية

يستعد مركز دبي المالي العالمي لاستضافة النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر المقبل، والذي ستتوجه خلاله أنظار العالم إلى دبي باعتبارها منصة رائدة لدفع عجلة الحراك المناخي العالمي.

ويتوقع أن يجتذب المنتدى أكثر من 1000 من رواد القطاع، بمن فيهم أكثر من 50 متحدثا يمثلون 30 دولة، وسيناقش على مدار يومين آفاق قيادة القطاع المالي لجهود التصدي لتغير المناخ، وتعزيز الانتقال العادل نحو اقتصاد مستدام، ومواءمة الجهود المبذولة في هذا المجال مع الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

مؤتمر التميز في رعاية الأورام

تستضيف دبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل فعاليات مؤتمر ومعرض التميز في رعاية الأورام EIOC" 2023"، بمشاركة نخبة من الخبراء في تخصصات متعددة بمجال علاج وتشخيص مرض السرطان وسبل الوقاية منه.

ويعتبر المؤتمر منبراً أساسياً لمواجهة التحديات المتنامية، حيث يجمع 28 منظمة متخصصة، وأكثر من 200 متحدث من الخبراء من مختلف التخصصات، ويقدم مجموعة شاملة من 10 جلسات علمية تهدف إلى مشاركة الخبرات وتعزيز سبل التعاون.

"ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي"

تنظم مؤسسة دبي للمستقبل "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي ينطلق خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر 2023 في متحف المستقبل ومنطقة 2071 بأبراج الإمارات في دبي، بهدف استشراف مستقبل تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعريف الحكومات والمجتمعات بأهمية الاستفادة من أدواته وفرصه.

ويحضر الملتقى مجموعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والخبراء من كبريات شركات التكنولوجيا حول العالم لمناقشة واستعراض أهم المجالات والقطاعات التي يمكنها توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة لضمان أفضل مستوى لجودة حياة الناس.

"إكسبو الشارقة"

تحتضن إمارة الشارقة ولأول مرة فعاليات النسخة الأولى من معرض "الإمارات للعطور والعود" الذي سينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 6 حتى 14 أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الأولى من الحدث مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية.

ويستضيف مركز إكسبو الشارقة المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم الذي يقام خلال الفترة بين 9 و11 أكتوبر، ويشهد المركز معرض الذيد الزراعي خلال الفترة 13-15 أكتوبر، والمعرض الوطني للتوظيف ومعرض التعليم الدولي خلال الفترة الممتدة من 17- 21 أكتوبر، ومعرض التخييم والمغامرات خلال الفترة من 25 ولغاية 29 أكتوبر.

كأس العالم المصغرة

تستضيف إمارة رأس الخيمة فعاليات النسخة الرابعة من بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم "ميني فوتبول" التي تقام في الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023، ويتنافس فيها 32 منتخباً وطنياً من جميع أنحاء العالم للفوز باللقب المميز.

وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن إطلاق منصة لحجز تذاكر مباريات البطولة التي ستتوفر مجاناً للجمهور وذلك تماشيا مع التزام رأس الخيمة بتعزيز سبل العيش في الإمارة وجعل هذه الرياضة في متناول الجميع.

الفجيرة

تشهد إمارة الفجيرة حدثين رياضيين مميزين خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يستضيف مجمع زايد الرياضي بطولة العالم للهواة والمحترفين في بناء الأجسام "مستر ومس وورلد" خلال الفترة من 5 ولغاية 7 من الشهر ذاته، كما تنظم حديقة المغامرات بالفجيرة

تحدي تاف مادر "سباق العقبات" يوم 14 أكتوبر المقبل بمشاركة الآلاف من عشاق المغامرة والتحدي الذين يواجهون اختبارات القوة الجسدية والذهنية والقدرة على التحمل.

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