مالك مكتبي يطرح رؤيته لبرامج «التابوهات» وقدرتها على التغيير المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

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سلطت جلسة «السرد القصصي والتابوهات: أدوات التغيير»، التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الختامي لمنتدى الإعلام العربي، واستضافت الإعلامي مالك مكتبي، مقدم برنامج «أحمر بالخط العريض»، الضوء على البرامج التي باتت توصف بأنها برامج «التابوهات»، والتي أخذت مؤخراً موقعاً متقدماً في الفضائيات العربية، حيث تناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية التي لم يعتد الإعلام طرحها للنقاش على الشاشات، في محاولة لتفسيرها، وتحليل أسبابها من الناحية الاجتماعية والثقافية، بهدف إحداث التغيير الإيجابي المنشود.

وتناولت الجلسة التي أدارتها الإعلامية ريا رمال، من مؤسسة دبي للإعلام، حالة الجدل التي تثيرها بعض البرامج لتحقيق الشهرة، عبر تصدر «الترند» على المنصات الرقمية، وصولاً إلى نسب مشاهدات عالية، كما تطرقت الجلسة إلى جانب السرد القصصي في هذه النوعية من البرامج، والذي يشكل أداة جذب رئيسية، تدفع المشاهد للاستمرار في متابعة الحلقات.

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